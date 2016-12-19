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اختتام النسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 19 ديسمبر 2016 - 11:04



اختتام النسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة
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اختتمت مساء أمس الأحد، فعاليات النسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة، بمدينة وادان التاريخية شمال شرقي موريتانيا، وذلك بعد أسبوع من الأنشطة الثقافية والتراثية والعلمية.
 
حفل الاختتام الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة الموريتانية، شهد توزيع جوائز على الفائزين في مسابقات القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وسباق الإبل والألعاب التقليدية وماراتون الرمال، بالإضافة إلى شهادات تقديرية لصالح هيئات من المجتمع المدني التي ساهمت في نجاح المهرجان.
 
وزير الثقافة الموريتاني محمد الأمين ولد الشيخ، قال في حفل الاختتام إن هذه النسخة من المهرجان "تميزت عن سابقاتها بمشاركة فرق فنية من الفضاء الثقافي الإقليمي المحيط بهذه المدن، مما يعزز جسور التواصل الثقافي بين هذه المدن ومحيطها"، مشيداً بتنظيم هذه النسخة تحت شعار "دور العلماء الشناقطة العلمي في العالمين العربي والأفريقي".
 
وقال الوزير إن "الجميع شارك كل من موقعه في إنجاح فعاليات هذه النسخة، مما كان له الأثر الإيجابي على عمل لجان التنظيم وهيئات المجتمع المدني والسلطات الأمنية والمدنية وسكان مدينة وادان والمشاركين من أخواتها في هذه النسخة"، وفق تعبيره.
 
وخلص الوزير في ختام كلمته إلى دعوة الجميع إلى "بدء الاستعداد لتحضير النسخة السابعة من مهرجان المدن القديمة التي ستحتضنها مدينة تيشيت التاريخية العام المقبل".
 


الكلمات المفتاحية : تاريخ, تراث, ثقافة, مهرجان, وادان


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