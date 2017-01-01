اختتام تكوين حول الرقابة الوبائية ببعض الولايات الموريتانية





اختتمت مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط الدورة الثانية من تكوينات الأطباء والبيطريين والمخبريين للسيطرة والوقاية من الأمراض في عدد من الولايات الموريتانية





الدورة استهدفت عمال القطاع الصحي العاملين في ولايات ولايات اترارزة وكوركول وكيديماغا وولايات نواكشوط، ودامت ثلاثة أشهر.

وسيمكن هذا التكوين حسب وزارة الصحة الموريتانية، المستفيدين منه من القيام بالأدوار المنوطة بالرقابة الوبائية ومكافحة الأوبئة على في هذه الولايات.



الدورة التكوينية منظمة بالتعاون بين وزارة الصحة الموريتانية ومنظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية للسيطرة والوقاية من الأمراض.

