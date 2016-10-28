الولايات المتحدة: هجمات "إرهابية" محتملة في نواكشوط

اختتام مهرجان نواكشوط الدولي للفلم القصير

بن بيه يحاضر في بريطانيا عن الحرية الدينية والعنف

باحث في "ناسا" والفيزياء الذرية يفوز بجائزة "شنقيط"

مجلس الوزاراء يقدم مقترحا لتغيير قانون المالية الحالي

موريتانيا : تسوية الميزانية خلال الثلاث سنوات الماضية

تعيينات واسعة في عدة قطاعات حكومية (تفاصيل)

اتفاقية تعاون بين المدرسة الوطنية للإدارة ومعهد الصحافة بتونس

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل

بأي ذنب تم اغتيال الشيخ

عبد الله الشريف
بأي ذنب تم اغتيال الشيخ
ليس غريبا ان يسقط قائد عسكري في وسط معركة، والأمر الطبيعي هو أن يقبض الله روح عبده بسبب أو دون سبب
Sahara Media Agency : اختتام مهرجان نواكشوط الدولي للفلم القصير https://t.co/sVdOGws0Ey
الجمعة 28 أكتوبر - 12:49
Sahara Media Agency : الولايات المتحدة: هجمات "إرهابية" محتملة في نواكشوط https://t.co/DNwd2Wejze
الجمعة 28 أكتوبر - 12:49
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

اختتام مهرجان نواكشوط الدولي للفلم القصير


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 28 أكتوبر 2016 - 10:05



اختتام مهرجان نواكشوط الدولي للفلم القصير
مواضيع ذات صلة
 

اختتمت أمس الخميس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط فعاليات الدورة الحادية عشر من مهرجان نواكشوط الدولي للفلم القصير، وسط حضور جماهيري كبير حيث شهد الحفل تكريم العديد من رواد وصناع السينما الموريتانية والعربية والدولية وتمقديم جوائز مسابقاته الأربع.

 

وقال مدير مهرجان نواكشوط الدولي للفلم القصير أحمد مولود أيده الهلال إن المهرجان تميز هذا العام بالحجم الكبير من الأفلام المعروضة فيه وبضيافة السينما السعودية، وبمشاركة سينمائيين عرب وأجانب.

 

وأكد أيده الهلال   أن هذا المهرجان صار موعدا سنويا لعشاق السينما الموريتانية وفرصة للقاء تجارب وخبرات لدى أشقاء وأصدقاءأضافت إلى فعاليات المهرجان ألقا خاصا، مشيرا أن المهرجان أسفر عن توقيع اتفاق بينه ومهرجان الأفلام السعودية، وهنالك مشروعا اتفاق بينه وكل من مهرجان "مزده"السينمائي الليبي، ومهرجان السينما الإفريقية بلوزان – سويسرا".

 

وأعلن في الحفل على الفائزين بجوائز المهرجان في مسابقاته الأربع، وهي المسابقة الدولية، والوطنية، ومسابقة أفلام الهواة (الورشات)، ومسابقة الفيديو كليب.

 

حفل اختتام المهرجان السينمائي الوحيد في موريتانيا شهد العديد من التكريمات حيث حصل المصور والمخرج السعودي عوض الهمزاني ممثلا للسينما السعودية التي كانت ضيف المهرجان لهذا العام، ومدير مهرجان الأفلام السعودية بالدمام أحمد الملاّ، وكل من فرانسين فيري مديرة مهرجان لوزان للسينما الإفريقية بسويسرا، والمخرجة السنغالية مريام سلا، بالإضافة إلى تكريم الناقد السينمائي التونسي طاهر العجرودي، والمخرج السينمائي رمضان المزداوي رئيس مهرجان مزده للأفلام القصيرة بليبيا، وأستاذ الفن السينمائي فيليب غوردي من فرنسا.

 

وكرم المهرجان هذا العام جيل رواد السينما في موريتانيا حيث اختار شخصيات مثل رائد العمل السينمائي همام افال، والمصور محمد ولد السالك، كما تم تكريم مدير مهرجان نواكشوط الدولي للفلم القصير الأسبق السينمائي والشاعر محمد ولد إدوم عرفانا بما قدمه للسينما الموريتانية وعلى خدمته وتفانيه في العمل السينمائي. 

 

كما تكريم جيل دار السينمائيين من خلال المخرجين عالي ديالو، والسالمة الشيخ الولي اعترافا لهم بما قدموه أثناء عملهم في دار السينمائيين، وإضافتهم بصمة في تاريخ الإنتاج السينمائي الموريتاني من خلال أفلامهم التي أنتجوها.



الكلمات المفتاحية : اختتام, سينما, مهرجان


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة