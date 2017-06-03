اختراق البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي بواشنطن

فرنسا تعلن مقتل 20 مسلحا فى شمال مالي

موريتانيا تشارك في وساطة أفريقية في ليبيا

حضور نتنياهو يخفض مستوى التمثيل فى قمة "الإيكواس"

السلطات الموريتانية تبدأ فى التعبئة للإحصاء التكميلي

تعيين رئيس ألماني سابق مبعوثا للصحراء

تونس تكوّن 60 إطاراً بقطاع الصحة الموريتاني

مجلس الشيوخ يناقش استجواب الوزير الأول

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف
Sahara Media Agency : فرنسا تعلن مقتل 20 مسلحا فى شمال مالي https://t.co/YwVYAT5ff4
السبت 3 يونيو - 00:37
Sahara Media Agency : حضور نتنياهو يخفض مستوى التمثيل فى قمة "الإيكواس" https://t.co/U6mZQWEa7D
السبت 3 يونيو - 00:12
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

اختراق البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي بواشنطن


Moussa Mouhamdi
السبت 3 يونيو 2017 - 00:16



 
 
.اخترق قراصنة البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي بواشنطن يوسف العتيبة، اليوم الجمعة  وكشفوا عن وثائق تشير إلى استخدام المال لتشويه صورة حلفاء واشنطن
.وأكدت متحدثة باسم السفارة الإماراتية بواشنطن عملية الاختراق، مضيفة أنه تم الاستيلاء على وثائق السفير وتسريبها 
وقالت مراسلة الجزيرة في واشنطن إن القراصنة الذين اخترقوا البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي موجودون في روسيا، وإنهم قدموا الوثائق المسربة لصحيفة أميركية قبل أسبوع،   مضيفة أن الصحيفة قررت بعد تردد أن تنشر كل الوثائق يوم السبت
وأشارت المراسلة إلى أن الوثائق تتضمن مراسلات تمتد ما بين عام 2014 والشهر الماضي، وهي تكشف العديد من التفاصيل المتعلقة بتواصل السفارة مع شركات علاقات عامة لتشويه صورة حلفاء واشنطن
.ومن بين ما جاء في الوثائق تواصل بين وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس والسفير الإماراتي، يفيد بمشاركة الوزير في ندوة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي
وذكرت مراسلة الجزيرة أن السفير العتيبة يعد من أبرز الشخصيات التي تقدم محاضرات تتعلق بمكافحة التطرف في واشنطن، وهو يتمتع بعلاقات جيدة مع العديد من المسؤولين  الأميركيين
.وقال رئيس المركز العربي في واشنطن خليل جهشان للجزيرة إنه من المتوقع أن تدافع السفارة الإماراتية عن نفسها، وأن تتهم أطرافا عدة بالقرصنة والتلفيق


الكلمات المفتاحية : الإمارات ، الولايات المتحدة، اختراق
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة