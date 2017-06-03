اختراق البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي بواشنطن





.اخترق قراصنة البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي بواشنطن يوسف العتيبة، اليوم الجمعة وكشفوا عن وثائق تشير إلى استخدام المال لتشويه صورة حلفاء واشنطن

.وأكدت متحدثة باسم السفارة الإماراتية بواشنطن عملية الاختراق، مضيفة أنه تم الاستيلاء على وثائق السفير وتسريبها

وقالت مراسلة الجزيرة في واشنطن إن القراصنة الذين اخترقوا البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي موجودون في روسيا، وإنهم قدموا الوثائق المسربة لصحيفة أميركية قبل أسبوع، مضيفة أن الصحيفة قررت بعد تردد أن تنشر كل الوثائق يوم السبت

وأشارت المراسلة إلى أن الوثائق تتضمن مراسلات تمتد ما بين عام 2014 والشهر الماضي، وهي تكشف العديد من التفاصيل المتعلقة بتواصل السفارة مع شركات علاقات عامة لتشويه صورة حلفاء واشنطن

.ومن بين ما جاء في الوثائق تواصل بين وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس والسفير الإماراتي، يفيد بمشاركة الوزير في ندوة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي

وذكرت مراسلة الجزيرة أن السفير العتيبة يعد من أبرز الشخصيات التي تقدم محاضرات تتعلق بمكافحة التطرف في واشنطن، وهو يتمتع بعلاقات جيدة مع العديد من المسؤولين الأميركيين

.وقال رئيس المركز العربي في واشنطن خليل جهشان للجزيرة إنه من المتوقع أن تدافع السفارة الإماراتية عن نفسها، وأن تتهم أطرافا عدة بالقرصنة والتلفيق