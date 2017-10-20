اخترعه عام 2014 واتهم "أبل" بسرقته في "آيفون إكس"



رفع مؤسس ومدير شركة "إيمونستير"، أنريكي بونانزيا، دعوى قضائية ضد الشركة الأمريكية "أبل" يتهمها فيها بالتعدي على حقوق ملكيته للعلامة التجارية "آنيموجي" التي استخدمتها الشركة في هاتفها الجديد "آيفون إكس".



وأشارت الدعوى القضائية إلى أن بونانزيا سجل العلامة التجارية في مكتب براءات الاختراع الأمريكي عام 2014، وأطلق تطبيقًا لإرسال نصوص متحركة بنفس الاسم.



وأوضح بونانزيا في دعواه أن شركة "أبل" تواصلت معه لشراء العلامة التجارية، إلا أنه رفض أن يبيع، وتظاهرت "أبل" بأنها صرفت نظر عن الاسم، حتى فوجئ في مؤتمرها نهاية شهر سبتمبر الماضي بأنها تستخدمه في هاتفها الجديد.



ويتوقع بونانزيا أن يربح قضيته ضد الشركة الأمريكية، ويحصل على تعويض مادي عن الخسائر التي تكبدها جراء فعل أبل.

