اختطاف سبعة مواطنين روس قبالة سواحل نيجيريا





خطف قراصنة مسلحون سبعة مواطنين روس وأوكراني، قبالة سواحل نيجيريا بعد مهاجمتهم لسفينة لنقل البضائع.





وأكدت السفارة الروسية "في ابو جا" الخبر من خلال حسابها الرسمي على تويتر.





وأضافت السفارة أنها طلبت من السلطات النيجيرية المساعدة في تحديد مكان الأشخاص المختطفين.





ونقلت مجموعة الإعلام الروسية "آر بي سي" عن مدير فرع بريز شيفاهرتس التي تتبع لها السفينة في سان بطرسبرج قوله إن "القراصنة المسلحون اقتربوا من السفينة في زورق وأسروا الطاقم ورحلوا على الزروق باتجاه الشواطئ النيجيرية، مضيفا أن القراصنة لم يستخدموا أي أسلحة نارية أثناء الهجوم.





ويصنف خبراء في الأمن المياه الواقعة قبالة نيجيريا على أنها من بين أكثر السواحل خطورة في العالم وكثيرا ما يستهدف المهاجمون ناقلات النفط ويحتجزون أيضا رهائن سعيا للحصول على فدية.

