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اختطاف سيارتين للصليب الاحمر شمالى مالي


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 9 غشت 2017 - 20:58



اختطاف سيارتين للصليب الاحمر شمالى مالي
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أفادت مصادر محلية شمالي مالى، باختطاف سيارتين تابعتين للصليب الاحمر الدولى،بالقرب من مدينة غرغندو 150 كلم شمالي تمبكتو.


وحسب ما أفاد به مراسل صحراء ميديا في المنطقة نقلا عن مصادر محلية، فإن الخاطفين كانوا على متن دراجات نارية، فيما لم  تعلن أي جهة حتي الآن مسؤوليتها عن العملية.


وتعمل منظمة الصليب الاحمر في شمالى مالى منذ اندلاع الازمة فيها عام 2012، لتوفير المساعدات للمتضررين ولايسمح قانونها بالمرافقين الامنيين.
 

وسبق أن تم خطف عدد من السيارات والطواقم التابعة للمنظمة الدولية، في أماكن مختلفة من شمالى مالى، قبل أن يطلق سراح الاشخاص وتستعاد السيارات.



الكلمات المفتاحية : ارهاب, الصليب الأحمر, مالي
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