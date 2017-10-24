اختطاف طاقم سفينة شحن ألمانية قبالة سواحل نيجيريا







اختطف قراصنة قبالة سواحل نيجيريا، ستة من أفراد طاقم سفينة شحن ألمانية ترفع علم ليبيريا، بمن فيهم قبطانها، بحسب ما اوردته مصادر إعلامية، اليوم الثلاثاء.



وقالت المصادر إن سفينة الشحن "ديميتير" هاجمها قراصنة جنوب مدينة بورت هاركورت, لافتة إلى أن 8 قراصنة وصلوا على متن زورق سريع وهاجموا سفينة الشحن وخطفوا ستة من أفراد الطاقم, بمن فيهم القبطان، ثم غادروا ديميتير.



يذكر أن سفينة الشحن ديميتير، مسجلة في ليبيريا وتمتلكها شركة "بيتر دولي غروب" الألمانية، وكانت في طريقها من غينيا الاستوائية إلى مرفأ أون جنوب شرق نيجيريا.



وأوضحت المصادر، أن بقية أفراد الطاقم وعددهم 12 شخصا سالمون وبخير، ووصلت سفينة الشحن إلى مياه آمنة.



وفي تقرير نشر الأسبوع الماضي, أحصى مكتب البحار الدولي 121 حادثا في المياه الدولية هذا العام، تشمل إطلاق نار ومحاولات خطف وسطو مسلح، على السفن.