اختطاف فرنسية-سويسرية في غاو بشمال مالي



خطفت مواطنة فرنسية-سويسرية اليوم السبت في مدينة غاو، أكبر مدينة بشمال مالي، من طرف مجهولين مسلحين، وفق ما أكدته مصادر محلية لـ"صحراء ميديا".



وأكدت وكالة "فرانس برس" نفس الخبر من مصدر أمني مالي ونائبين محليين.



وقال المصدر الأمني "لقد خطفت السبت بيد رجال مسلحين في غاو، وبدأنا على الفور عمليات المطاردة"، للعثور على الخاطفين.



ولم يورد المصدر شيئا عن هوية الخاطفين ولا ملابسات عملية الخطف.



وأكد الخطف نائبان محليان في مدينة غاو التي تقع على بعد 1200 كلم شمال شرقي العاصمة باماكو، وقال أحدهما إن المخطوفة تعمل في المجال الإنساني.



وقال مصدر دبلوماسي فرنسي بباريس "لدينا هذه المعلومة ونحن بصدد التثبت منها".



ولا تزال بعض مناطق شمال مالي خارج سيطرة السلطات المالية والقوات الفرنسية والأممية التي تشارك في تدخل عسكري أجنبي في البلاد منذ عام 2013.

