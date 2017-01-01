اختفاء موريتاني في مدينة "نونو" المالية





اختفى ناقل موريتاني يدعى الهيبة الشريف في ظروف غامضة اليوم الأحد في مدينة "نونو" المالية بعد أن وصلها مساء أمس قادما من مدينة باسكنو، ومعه عدد من الحجاج الموريتانيين المتوجهين للحج عبر العاصمة المالية باماكو.





وقال مراسل "صحراء ميديا" في المنطقة إن مواطنا موريتانيا يدعى الهيبة الشريف اختفى في مدينة "نونو" المالية، بعد أن وصلها مساء أمس مع عدد من الحجاج الموريتانيين المتوجهين إلى الحج عبر العاصمة المالية "باماكو".





وأضاف المراسل أن الهيبة الشريف "بعد أن نزل ركابه في مدينة نونو اختفى دون أن يعود لسيارته"، وأن عددا من الموريتانيين العاملين في مجال النقل بدأوا منذ الصباح في البحث عنه في المدينة.

