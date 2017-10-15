اختيار المغرب لاحتضان بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين

اختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) المغرب لتنظيم نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين لسنة 2018، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الطوارئ يوم أمس السبت بمدينة لاغوس بنيجيريا.



وذكر بلاغ بثه الموقع الالكتروني للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن الاتحاد أكد في مراسلة توصلت بها الجامعة "أن لجنة الطوارئ اختارت المغرب لتنظيم النسخة الخامسة من منافسات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، لما يتوفر عليه من بنيات تحتية تتمثل في المركبات الرياضية وملاعب التدريب ووحدات فندقية ومستشفيات فضلا عن وسائل النقل".



وتم اختيار الملف المغربي بالإجماع من قبل لجنة الطوارئ بلاغوس، علما بأن قائمة المنافسين على احتضان هذه التظاهرة الأفريقية كانت تضم غينيا الاستوائية وإثيوبيا وستجرى كأس إفريقيا للاعبين المحليين، التي كان من المتوقع ان تنظم بكينيا، بمدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.



وتعود آخر تظاهرة للكاف احتضنها المغرب إلى عام 2011 حيث تم تنظيم كاس إفريقيا لأقل من 23 سنة والمؤهلة الى الالعاب الاولمبية 2012 والتي فاز بها المنتخب الغابوني.