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اختيار حكم موريتاني لمباراة "مالي" و"أوغندا"


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 24 يناير 2017 - 13:07



اختيار حكم موريتاني لمباراة "مالي" و"أوغندا"
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اختير الحكم الموريتاني "علي لمغيفري"، لإدارة مباراة مالي و أوغندا، في الجولة الأخيرة والحاسمة، من مباريات المجموعة الرابعة، من دور المجموعات بكأس الأمم الافريقية.


وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي، قد اختارت "لمغيفري" كحكم رابع، في المباراة الافتتاحية من البطولة الإفريقية التي تحتضنها الغابون.


ويحتل المنتخب المالي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة، خلف كل من منتخب غانا صاحب الصدارة بست نقاط، ومنتخب جمهورية مصر العربية صاحب المركز الثاني بأربع نقاط، حيث حقق المنتخب المالي نقطة وحيدة من التعادل مع مصر، ولكنه خسر في مباراته الثانية أمام منتخب غانا.


أما منتخب أوغندا فقد انتهت آماله في التأهل للدور الثاني رسمياً، وبات أول الراحلين عن المجموعة الرابعة في انتظار من يصاحبه من منخبي مالي منافسه اليوم، ومصر الذي يخوض مواجهة صعبة أمام غانا، حيث خسر منتخب أوغندا مباراتيه بكلا الجولتين السابقتين الأولى والثانية، أمام المتصدر وملاحقه، بنفس النتيجة 1-0. نتيجة.

 
مباراة اليوم قد تكون طوق النجاة لمنتخب مالي، الذي قد يفجر المفاجأة بالتأهل للدور الثاني، في حال فوزه وخسارة المنتخب المصري أمام نظيره الغاني.


ويكفي المنتخب المصري صاحب المركز الثاني، في المجموعة التعادل للعبور إلى الدور الموالي صحبة المنتخب الغاني المتأهل سلفا، لكنه في حالة الفوز سيتأهل في المركز الأول عن المجموعة.



الكلمات المفتاحية : أوغندا, كأس امّم افريقيا, مباريات


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