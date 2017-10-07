اختيار موريتانيا مقررا في المؤتمر الدولي للمناخ



اختارت لجنة وزراء البيئة الأفارقة في اجتماعها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت، موريتانيا كمقرر للمؤتمر الدولي للمناخ المقرر تنظيمه في ألمانيا، خلال شهر نوفمبر المقبل.



وناقش لقاء أديس بابا البنود المدرجة في جدول أعمال مؤتمر الأطراف الـ 23 المقرر عقده في بون (ألمانيا)، وذلك من أجل اتخاذ موقف موحد بشأنها.



وتعد موريتانيا من أكثر البلدان تضررا من آثار تغير المناخ، ومع ذلك فإنها تواصل الاضطلاع بدورها بصفتها "دولة طرفا"، وذلك في مختلف العمليات التفاوضية إقليميا ودوليا، حسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء.



ويرأس الوفد الموريتاني وزير البيئة والتنمية المستدامة أميدي كمارا، ويرافقه محمد يحي ولد لفضل، مكلف بمهمة في وزارة البيئة والتنمية المستدامة.

