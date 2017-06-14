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ارتياح رسمي لمستوى الرقابة في امتحان البكالوريا


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 14 يونيو 2017 - 04:30



ارتياح رسمي لمستوى الرقابة في امتحان البكالوريا
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عبرت مصادر رسمية عن ارتياحها لمستوى الرقابة في امتحان البكالوريا لهذا العام (2016/2017)، مؤكدة أن الإجراءات التي تم اتخاذها قلصت إلى حد كبير من الغش.
 
وقالت هذه المصادر في تصريح لـ"صحراء ميديا" إنه لم تسجل منذ بداية امتحانات البكالوريا أي خروقات كبيرة أو عمليات غش على نطاق واسع.
 
وأكدت هذه المصادر أن ذلك يعود إلى الإجراءات التي تم اتخاذها، وفي مقدمتها عقوبات في حق من يرتكبون المخالفات أبلغ بها التلاميذ وأعطيت تعليمات صارمة بتطبيقها فوراً، وتشمل هذه العقوبات الطرد والحرمان من المشاركة في الامتحان لعامين.
 
كما أشارت المصادر إلى أن تعطيل خدمة الانترنت عن الهواتف الخلوية منعت تداول أسئلة الامتحانات على شبكات التواصل الاجتماعي، كما كان يقع في السنوات الماضية.
 
ولكن نفس المصادر عادت لتؤكد أن ذلك لا يعني أن الغش اختفى بشكل نهائي، مشيرين إلى رصد بعض المحاولات المحدودة، ولكن ذلك لا يقارن مع ما كان يحدث خلال السنوات الماضية.
 


الكلمات المفتاحية : امتحان, بكالوريا, تعليم
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