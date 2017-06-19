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ازويرات: إتلاف أطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية


زويرات - صحراء ميديا
الاثنين 19 يونيو 2017 - 18:20



أرشيف صحراء ميديا
أرشيف صحراء ميديا
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أتلفت السلطات المحلية بمدينة ازويرات اليوم الاثنين  ثلاثة أطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية تمت مصادرتها من أسواق المدينة.

وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) إن المواد المتلفة شملت عصائر وعينات من الكعك بالإضافة إلى مواد تجميلية صادرتها المندوبية الجهوية لوزارة التجارة من أسواق المدينة.

وقال المندوب الجهوي لوزارة التجارة والصناعة والسياحة الشيخ ولد اعل باريك إن هذه العملية تدخل في إطار الجهود التي تقوم بها المندوبية من أجل مراقبة الأسواق وحمايتها من المواد المنتهية الصلاحية حفاظا على صحة المواطنين.

وكانت قوة من الدرك الوطنى قد أحبطت الشهر الماضي تهريب كمية الأدوية قادمة من المخيمات الصحراوية.
 


الكلمات المفتاحية : إتلاف, المواد الغذائية, زويرات
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