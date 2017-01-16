السكتة الدماغية تهدد حياة مرضى الصداع النصفي

"بارو" يلجأ للسنغال في انتظار إزاحة "يحيى جامي"

ازويرات: إقالة المستشار الخاص لمدير شركة "سنيم"

كان2017: السنغال تخطف أول 3 نقاط على حساب تونس

الغابون: ثالث تعادل في ثالث مباريات الكان

خلافات بين سلك الأطباء بسبب تجميد الوزارة مكتبهم

إصابات بالغة للمدير التجاري ل"سنيم" إثر حادث بباريس

بيرام يدعو إلى التسامح ويحذر من تشويه حركته

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم

حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني

الدكتور/ المحامي: محمد سيدي محمد المهدي
حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني
بادئ ذي بدء يجب على المرأة بصفة عامة، والمسلمة منها بصفة خاصة أن تعرف حق المعرفة أن الرجل لا يمكن
Sahara Media Agency : كان2017: السنغال تخطف أول 3 نقاط على حساب تونس https://t.co/eARb6N54Xv
الاحد 15 يناير - 22:37
Sahara Media Agency : اختيار الحارس ديالو رجل المباراة. #السنغال #تونس #CAN2017 https://t.co/1peq5mrri0
الاحد 15 يناير - 22:11
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

ازويرات: إقالة المستشار الخاص لمدير شركة "سنيم"


ازويرات - صحراء ميديا
الاثنين 16 يناير 2017 - 10:21



المدير العام لشركة سنيم
المدير العام لشركة سنيم
مواضيع ذات صلة
أقالت إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم"، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، المستشار الخاص للمدير العام للشركة المهندس مولاي الحسن ولد جلدي، وهو المدير التجاري السابق للشركة.
 
وبحسب مراسل "صحراء ميديا" في ازويرات فإن الشركة المنجمية بررت فصل مستشار مديرها بما قالت إنه "التغيب عن العمل"، بحسب ما جاء في وثيقة الفصل التي اطلع عليها المراسل.
 
وأكدت مصادر من داخل الشركة المنجمية أن الإدارة استدعت المسؤول عن طريق رسائل في بريده الإلكتروني كان آخرها بمثابة إنذار قبل أن تقدم على فصله.
 
وحسب مصدر آخر من داخل الشركة فإن ولد جلدي لم يكن مرتاحا لوضعيته داخل الشركة بعد تحويله من مدير تجاري لها في باريس إلى مستشار للمدير العام، وذلك ضمن تعديلات إدارية قام بها المدير العام السابق للشركة، إذ اعتبر نفسه في وضعية بطالة فنية، وتشير نفس المصادر إلى أن ولد جلدي "حاول إيجاد صيغة توافقية مع الشركة لمغادرتها غير أنه لم يفلح في ذلك".
 
وتعد هذه أول عملية فصل لإطار في شركة سنيم منذ إنشائها، إذ اعتادت الشركة أن تطلب من الإطار الاستقالة في حال ارتكابه خطأ جسيما.
 
وشغل ولد جلدي الذي يحمل شهادة مهندس دولة في مجال الميكانيكا، رئاسة عدة قطاعات في الشركة من ضمنها منشآت التفريغ في ازويرات والميناء المنجمي في انواذيبو ومن ثم عين على رأس دائرة مركتينك في الإدارة التجارية بباريس قبل أن يعين مديرا لها. 


الكلمات المفتاحية : ازويرات, سنيم, عمال


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة