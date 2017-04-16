ازويرات: اشتعال آلية معبئة تابعة لشركة "سنيم"



اشتعلت في وقت متأخر من مساء أمس السبت في كلب الغين بمدينة ازويرات آلية ضخمة لتعبئة الشاحنات المنجمية بخامات الحديد تابعة لشركة "سنيم" أثناء ممارستها لعملها اليومي.



وقال مراسل صحراء ميديا في ازويرات إن مسؤولي شركة "سنيم" وصلوا إلى عين المكان بعد الحريق مباشرة في محاولة لتنسيق عملية إطفاء الحريق، فيما استدعيت على جناح السرعة سيارة الإطفاء الخاصة بالمطار (30 كلم من كلب الغين) من أجل المساعدة في إخماد الحريق الذي كان غير بعيد من حفر كانت قد عبئت بمتفجرات في انتظار عملية تفجير منجمية مقررة لاحقا.



وأضاف المراسل إن النيران اتهمت جميع مكونات الآلية الضخمة من نوع ويكا أر هش O&k RH وهي آلية منجمية كهربائية تعمل بالكهرباء ذات التوتر العالي من خلال ربطها بكابل كهربائي بتوتر 5000 فولت ويمكنها تعبئة شاحنة من 200 طن من خلال 4 حفنات لها.



وحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل صحراميديا فإن سائق الآلية قد نبه إلى صوت غير طبيعي في محرك الآلية فتدخل فريق فني غير أنه لم يلاحظ مكمن العطب فأمر السائق بمواصلة العمل ليندلع الحريق بعد ذلك بدقائق وظن السائق في أول وهلة أنها أضواء تحذيرية عادت ترسلها الآلية بشكل عادي غير أن السنة اللهب اقتربت من الكابين ما اضطره إلى الهرب نجاة بحياته.



واقتنت "سنيم" الآلية المعبئة التي وصل ثمنها 14مليون دولار سنة 2013 ضمن آخر مجموعة من الآليات تستوردها الشركة قبل انخفاض أسعار الحديد تتكون من 50 شاحنة و5 معبئات