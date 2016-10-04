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ازويرات: الكشف عن عصابة للمخدرات تضم حرسيين


ازويرات - صحراء ميديا
الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 - 12:20



ازويرات: الكشف عن عصابة للمخدرات تضم حرسيين
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كشف  فرع المكتب الوطني المخدرات و المؤثرات العقلية  في ولاية تيرس زمور شمالي موريتانيا اليوم الثلاثاء عن تفكيك عصابة تنشط في مجال تهريب المخدرات .

وحسب مصادر خاصة تحدثت ل " صحراء ميديا" فان العصابة تتكون   من 8 أشخاص بينهم 3 أفراد من الحرس الوطني.

وأوضحت المصادر أن الفرع تلقى معلومات استخباراتية بوجود عصابة توزع المخدرات في المنطقة ، وبعد متابعة أحد الأشخاص و اعتقاله قادهم إلى حرسي بحوزته كمية من المخدرات .

وتمكن المكتب بعد ذلك من اعتقال خمسة مدنيين و ثلاثة أفراد من الحرس ينشطون في التهريب بالمنطقة التى سبق للسلطات أن أعلنت عن تمكنها من إحباط عدة عمليات للتهريب .

وفتحت السلطات الموريتانية، أواخر شهر سبتمبر المنصرم  مكتباً جديداً لمكافحة المخدرات في ولاية تيرس الزمور، شمال شرقي موريتانيا، ويتبع المكتب الجديد للمكتب الوطني لمكافحة المخدرات في العاصمة نواكشوط.
 
ويأتي افتتاح الفرع الجديد بعد ضبط الجيش والقوات الأمنية لكميات معتبرة من المخدرات أثناء محاولة تهربيها أو توزيعها في المنطقة التي تعتبر طريقا رئيسيا للمهربين.
 


الكلمات المفتاحية : ازويرات, الحرس, الشرطة, المخدرات


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