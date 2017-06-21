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ازويرات: بعثة لتحضير مباراة موريتانيا وليبيريا


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 21 يونيو 2017 - 23:00



ازويرات: بعثة لتحضير مباراة موريتانيا وليبيريا
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وصلت اليوم الأربعاء مدينة ازويرات شمالي موريتانيا، بعثة تابعة للاتحادية الموريتانية لكرة القدم، بهدف تقييم التحضيرات الجارية لإحتضان المدينة مباراة المنتخب الموريتاني والليبيري ضمن تصفيات كأس الأمم الافريقية للاعبين المحليين.


وكانت اللجنة التنفيذية للاتحادية الموريتانية لكرة القدم، قد قررت في وقت سابق،  تغيير مكان إقامة مباراة  المنتخب الموريتاني للمحليين،  ضد نظيره الليبيري  إلى مدينة ازويرات ، بدلا من نواكشوط بسبب عمليات الترميم التي يشهدها الملعب الأولمبي.


واجتمعت البعثة  بالسلطات الإدارية والأمنية، حيث استعرضت نوعية التحضيرات التي يجب أن تسبق المباراة .


وستطلع البعثة على وضعية ملعب المباراة، والفنادق التي ستحضن الضيوف واللاعبين، والمشرفين على المباراة


ومن المنتظر أن تصل بعثة تابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم مدينة ازويرات، خلال الأيام المقبلة، للتأكد من جاهزية المدينة لاستضافة المباراة.


 ويخوض المنتخب الموريتاني مباراته ضد نظيره الليبيري يوم 22 أو 23 من الشهر الجاري في إطار تصفيات أمم إفريقيا للاعبين المحليين.



الكلمات المفتاحية : الزويرات, مباراة, ملعب
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