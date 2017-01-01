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ازويرات تحتضن أول مباراة دولية في تاريخها


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 23 يوليوز 2017 - 12:40



ازويرات تحتضن أول مباراة دولية في تاريخها
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تستضيف مدينة ازويرات شمالي موريتانيا اليوم الأحد، أول مباراة دولية في تاريخها، وذلك عندما يواجه المنتخب الموريتاني لكرة القدم "المرابطون" بملعب المدينة، نظيره الليبيري في مباراة الاياب ضمن التصفيات المؤهلة لكأس افريقيا للاعبين المحليين.


وكان المنتخبان قد وصلا إلى المدينة خلال الأيام الماضية، واجريا تمارينهما اليومية على ملعب المباراة،وسط ترقب الجمهور في المدينة.


وقال وزير الشباب والرياضة الموريتاني محمد ولد جبريل إنه وصل إلى مدينة أزويرات  بهدف "تشجيع المنتخب الوطني"، حسب تصريحا نقلتها عنه الوكالة الموريتانية للانباء )الرسمية( ، كما حضر تدريبات المنتخب.


وكانت الجماهير  في ازويرات ، قد خصصت ، استقبالا شعبيا لطاقم المنتخب الوطني لكرة القدم "المرابطون" أول أمس في مطار المدينة.


ويخوض المنتخب الموريتاني  أول مباراة دولية له على الأراضي الموريتانية، خارج العاصمة نواكشوط .

 
وتم اختيار ملعب مدينة ازويرات لاحتضان هذه المباراة نتيجة أعمال الترميم التي يخضع لها الملعب الأولمبي في نواكشوط، الذي يحتضن في العادة المباريات الرسمية للمنتخب،


وفاز المنتخب الموريتاني في مباراة الذهاب على نظيره الليبيري، بهدفين لصفر في العاصمة الليبيرية منروفيا.
 



الكلمات المفتاحية : افريقيا, الزويرات, مباراة
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