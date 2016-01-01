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ازويرات: تخفيف الأحكام الصادرة في حق سجناء "إيرا"


ازويرات - صحراء ميديا
الجمعة 18 نونبر 2016 - 16:30



ازويرات: تخفيف الأحكام الصادرة في حق سجناء "إيرا"
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ألغت محكمة الاستئناف بمدينة ازويرات، مساء اليوم الجمعة، الأحكام بالسجن الصادرة في حق 13 من سجناء أحداث كَزرة بوعماتو، وأغلبهم من مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا".
 
وأصدرت المحكمة أحكاماً جديدة مخففة، بدأت بإدانة كل من الشيخ المختار والطالب أحمد سالك فال بتهمة التمرد باستعمال العنف والاعتداء المادي على أعوان الشرطة الإدارية والقضائية أثناء تنفيذهم للأوامر والتجمهر واستعمال العنف ضد أعوان القوة العمومية، وعاقبتهما بالسجن النافذ خمس سنوات وتغريم كل واحد منهما مبلغ 10 آلاف أوقية.
 
كما أدانت المحكمة محمد فاضل ولد بمب بنفس التهم السابقة وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات اثنتان منها نافذة وغرامة 10 آلاف أوقية.
 
أما المتهمين موسى ولد بلال ولد بيرام وعبد الله ولد معط الله، فقد أدينا بتهمة التجمهر غير المرخص الذي يستهدف الإخلال بالأمن العمومي وتسيير جمعية غير مرخصة، وعاقبتهما بالسجن ثلاث سنوات اثنتان منها نافذة وتغير كل منهما مبلغ 50 ألف أوقية.
 
وأدانت المحكمة المتهم سيدي المختار ولد امحيميد بارتكاب جريمة العنف والاعتداء المادي على أعوان القوة العمومية أثناء تأديتهم لمهامهم، وحكمت عليه بالسجن سنة ستة اشهر منها نافذة، وغرامة 10 آلاف أوقية.
 
كما تمت إدانة المتهم عبد الله آبو جوب بارتكاب جريمة التحريض على التجمهر غير المسلح وعاقبته بالسجن سنة ستة أشهر منها نافذة وغرامة 50 ألف أوقية، فيما أدين المتهم علي ولد امبارك بجريمة التجمهر غير المسلح وحكمت عليه بالسجن سنة أربعة أشهر منها نافذة.
 
من جهة أخرى أدين المتهمون حمادي ولد لحبوس وأمدو تيجاني جوب وأحمد ولد همرفال وبلا توري وخطري ولد الراحل ومحمد جار الله ومحمد ولد الداتي بارتكاب جريمة إدارة وتسيير منظمة غير مرخصة وحكمت عليهم بالسجن سنة أربعة أشهر منها نافذة وتغريم كل واحد منهم مبلغ 50 ألف أوقية.
 
وفي الأخيرة تمت تبرئة كل من جمال ولد صمب، عثمان لو، إدومو ولد محمد، محمد ولد العيد وعثمان آن من التهم الموجهة إليهم لعدم كفاية الأدلة.
 


الكلمات المفتاحية : ازويرات, إيرا, محكمة


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