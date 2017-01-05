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ازويرات : تعليق مهرجان عمالي لأسباب طارئة


ازويرات - صحراء ميديا
الخميس 5 يناير 2017 - 17:07



ازويرات : تعليق مهرجان عمالي لأسباب طارئة
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أبلغ حاكم مقاطعة ازويرات  محمد المختار ولد عبدي اليوم الخميس  مناديب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" تعليق المهرجان العمالي الذي كانوا يعتزمون تنظيمه الأحد المقبل لأسباب طارئة لم يوضح طبيعتها للمناديب.

وحسب مصادر " صحراء ميديا"  فإن الحاكم  أكد للمناديب أن المهرجان سيتم تنظيمه في أي وقت لاحق يحدده العمال.

وكانت السلطات في ازويرات قد رخصت للمناديب تنظيم مهرجان بغية شرح مستجدات الساحة العمالية على مستوى الشركة ومواضيع  الحوار بين الشركة والمناديب.


الكلمات المفتاحية : اسنيم, إضراب, العمل


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