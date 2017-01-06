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ازويرات: توزيع المنحة المالية السنوية لذوي الإعاقة


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 6 يناير 2017 - 09:49



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وزعت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، يوم أمس الخميس بمدينة ازويرات المنحة السنوية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة .

وتبلغ المنحة المقدمة مبلغ 900 ألف أوقية، خصصت 30 في المائة منها لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما تم منح مبلغ 720 ألف أوقية، لثلاثة أطفال متعددي الإعاقة في الولاية .

وخلال حفل التوزيع، طالب والى تيرس زمور الأشخاص ذوي الإعاقة، بتجاوز إعاقتهم والمشاركة الفعالة في جهود التنمية.

وبدورها أوضحت منسقة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالولاية زينب منت الطالب احمد أن هذا العمل يدخل في إطار الأنشطة التي يقوم بها قطاعها لصالح الفئات الهشة وخاصة الاطفال ذوو الاعاقة.

وكانت المنسقية الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة على مستوى ولاية تيرس زمور قد أعلنت خلال العام المنصرم، أن تدخلاتها في الولاية شملت التكفل بمصاريف الكهرباء عن 130 عائلة يعيلها أشخاص معاقون، و توزيع 20 كرسي متحرك لصالح المقعدين، و 30 عكازا لصالح المعاقين حركيا، إضافة إلى توزيع إعانات بمبلغ 720 الف أوقية على الأشخاص متعددي الإعاقة .
 


الكلمات المفتاحية : الزويرات, معوقين, منحة


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