ازويرات: عزيز يقطع عطلته السنوية لاستقبال بنكيران



وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة ازويرات في اقصى الشمال الموريتاني، حيث من المنتظر أن يلتقي برئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، مبعوث الملك محمد السادس.



وكان ولد عبد العزيز قد دخل منذ أكثر من أسبوع في عطلته السنوية في بوادي تيرس الزمور.



ويأتي وصول الرئيس الموريتاني إلى ازويرات ساعات قبيل وصول بنكيران، الذي يحمل رسالة من العاهل المغربي، وفق ما أكدته وكالة المغرب العربي للأنباء.



ويرافق رئيس الحكومة المغربي الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة.



وكان العاهل المغربي قد أجرى أمس اتصالاً هاتفيا بالرئيس الموريتاني أكد فيه احترام المغرب للوحدة الترابية لموريتانيا، وعزمه على تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

