ازويرات: فرار حرسي حكم عليه بالسجن 7 سنوات



أعلنت حالة الاستنفار في مدينة ازويرات، شمالي موريتانيا، بعد فرار أحد نزلاء سجن المدني اليوم السبت، وبدأت عملية ملاحقته من طرف الأجهزة الأمنية في المدينة.



وأفاد مراسل "صحراء ميديا" في ازويرات أن السجين الفار حرسي حكم عليه يوم أمس الجمعة، رفقة آخرين، بالسجن سبع سنوات نافذة، وذلك بعد إدانته بتهمة حيازة وبيع المخدرات.



وقد أطلقت الأجهزة الأمنية في ازويرات حملة تفتيش وبحث واسعة عن السجين الفار، فيما أكد مصدر أمني لـ"صحراء ميديا" أن ساعات فقط تكفي للقبض عليه.



وكانت محكمة الجنايات في مدينة ازويرات، قد حكمت يوم أمس الجمعة بالسجن 7 سنوات نافذة في حق 3 حرسيين متهمين بحيازة وبيع المخدرات، من ذمنهم الحرسي الفار.

