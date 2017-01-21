ازويرات: فرار حرسي حكم عليه بالسجن 7 سنوات

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Sahara Media Agency : ازويرات: فرار حرسي حكم عليه بالسجن 7 سنوات https://t.co/RvVMLJx0P0
السبت 21 يناير - 15:03
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | ازويرات: فرار حرسي حكم عليه بالسجن 7 سنوات https://t.co/vgjvs5kUW5ازويرات-فرار-حرسي-حكم-عليه-بالسجن-7… https://t.co/eArPJ0MPM4
السبت 21 يناير - 15:03
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ازويرات: فرار حرسي حكم عليه بالسجن 7 سنوات


ازويرات - صحراء ميديا
السبت 21 يناير 2017 - 13:56



وزير العدل الموريتاني السابق خلال زيارة سجن ازويرات بعد حريق شب فيه - أرشيف صحراء ميديا
وزير العدل الموريتاني السابق خلال زيارة سجن ازويرات بعد حريق شب فيه - أرشيف صحراء ميديا
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أعلنت حالة الاستنفار في مدينة ازويرات، شمالي موريتانيا، بعد فرار أحد نزلاء سجن المدني اليوم السبت، وبدأت عملية ملاحقته من طرف الأجهزة الأمنية في المدينة.
 
وأفاد مراسل "صحراء ميديا" في ازويرات أن السجين الفار حرسي حكم عليه يوم أمس الجمعة، رفقة آخرين، بالسجن سبع سنوات نافذة، وذلك بعد إدانته بتهمة حيازة وبيع المخدرات.
 
وقد أطلقت الأجهزة الأمنية في ازويرات حملة تفتيش وبحث واسعة عن السجين الفار، فيما أكد مصدر أمني لـ"صحراء ميديا" أن ساعات فقط تكفي للقبض عليه.
 
وكانت محكمة الجنايات في مدينة ازويرات، قد حكمت يوم أمس الجمعة بالسجن 7 سنوات نافذة في حق 3 حرسيين متهمين بحيازة وبيع المخدرات، من ذمنهم الحرسي الفار.
 


الكلمات المفتاحية : ازويرات, أمن, سجين


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