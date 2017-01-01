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ازويرات: محاولة إحراق مبنى اللجنة المستقلة للانتخابات


ازويرات - صحراء ميديا
الجمعة 4 غشت 2017 - 20:45



مدينة ازويرات
مدينة ازويرات
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ألقت السلطات الإدارية في مدينة ازويرات، شمالي موريتانيا، القبض على رجل حاول إحراق الطابق الأرضي من المبنى الذى يقع فيه مقر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
 
وبحسب مصادر "صحراء ميديا" فإن الرجل الذي اعتقل أمس الجمعة، سكب 4 ليترات من البنزين في الطابق من أجل إضرام النار فيه، ولكن تدخل السلطات منعه من ذلك وإلقاء القبض عليه.
 
ووقعت محاولة إحراق المبنى عندما كان رجال الأمن منشغلين صباح أمس في التصويت ضمن الاستفتاء على تعديلات دستورية مقترحة من طرف الحكومة.
 
ومنعت السلطات قاطني المبنى من دخوله بعد محاولة إحراقه، فيما فرضت إجراءات مشددة في محيط المبنى لمنع أي عمل قد يؤثر على عمل اللجنة.
 
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن محاولة إضرام النار في المبنى لا علاقة لها بأجواء الانتخابات التي تعيشها البلاد، كما تؤكد أن الرجل أقدم على فعلته بسبب خلاف بينه وأحد القاطنين في المبنى.
 


الكلمات المفتاحية : استفتاء, انتخابات, موريتانيا
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