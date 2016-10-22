ازويرات : مساع لحل إشكالية ندرة المياه بالمدينة





انطلقت اليوم السبت في مدينة ازويرات شمالي موريتانيا ورشة تكوينية تبحث إشكالية ندرة المياه في ولاية تيرس ازمور ،بالتعاون مع الشركة الوطنية للصناعة و المعادن " اسنيم" .







وستقدم خلال الدورة عدة عروض عن مصادر المياه و آلية توزيعها في المدينة و التعرفة التي سيتم فرضها و كيفية حماية الشبكة من التحايل في المستقبل .







ويشارك في الدورة التي تدوم ليومين وفد من وزارة المياه و الصرف الصحي و عدد من شخصيات المجتمع المدني بالولاية ،.في محاولة لايجاد حلول مناسبة لحل مشكلة المياه في مدينة ازويرات، التي عرفت خلال السنوات الأخيرة نموا ديموغرافيا كبيرا .







وتعاني المدينة من ندرة المياه الصالحة للشرب ، و تعمتد الأحياء الشعبية بشكل خاص على صهاريج قادمة من مركز " بلنوار " الإداري ، وتوزعها البلدية بالمجان على المواطنين ، فيما تتوفر الأحياء العمالية على شبكة مياه يتم ضخ الماء فيها لمدة ساعة في اليوم.











و في نفس الإطار يوجد مشروع لتحلية المياه تابع للشركة الوطنية للصناعة و المعادن " اسنيم" ، يحاول القائمون عليه تخفيف الضغط على شبكة المدينة ، و تزويدها بالمياه الصالحة للشرب .

