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ازويرات : مساع لحل إشكالية ندرة المياه بالمدينة


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 22 أكتوبر 2016 - 13:43



ازويرات : مساع لحل إشكالية ندرة المياه بالمدينة
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انطلقت  اليوم السبت في  مدينة ازويرات شمالي موريتانيا  ورشة تكوينية تبحث إشكالية ندرة  المياه في ولاية تيرس ازمور ،بالتعاون مع الشركة الوطنية للصناعة و المعادن " اسنيم" .

 

وستقدم  خلال الدورة عدة عروض عن مصادر المياه و آلية توزيعها في المدينة و التعرفة التي سيتم فرضها  و كيفية حماية الشبكة  من التحايل في المستقبل .

 

ويشارك في الدورة التي تدوم ليومين   وفد من وزارة المياه و الصرف الصحي و عدد من شخصيات المجتمع المدني بالولاية  ،.في محاولة لايجاد حلول مناسبة لحل مشكلة المياه  في مدينة ازويرات،  التي عرفت خلال السنوات الأخيرة نموا ديموغرافيا كبيرا .

 

وتعاني المدينة من ندرة المياه الصالحة للشرب ، و تعمتد الأحياء الشعبية بشكل خاص على صهاريج قادمة من مركز " بلنوار " الإداري ،  وتوزعها البلدية  بالمجان على المواطنين ، فيما تتوفر الأحياء العمالية على شبكة مياه يتم ضخ الماء فيها  لمدة ساعة في اليوم.

 

 

و في نفس الإطار يوجد مشروع  لتحلية المياه تابع للشركة الوطنية للصناعة و المعادن " اسنيم"  ، يحاول القائمون عليه تخفيف الضغط على شبكة المدينة ، و تزويدها بالمياه الصالحة للشرب .



الكلمات المفتاحية : الزويرات, ملتقى, مياه


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