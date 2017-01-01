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ازويرات: مصرع شخصين وجرح 3 آخرين في حادث سير


ازويرات - صحراء ميديا
السبت 27 ماي 2017 - 21:11



ازويرات: مصرع شخصين وجرح 3 آخرين في حادث سير
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قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون في حادث سير وقع بالقرب من مدينة ازويرات، عاصمة ولاية تيرس الزمور، في أقصى الشمال الموريتاني.
 
وقال مراسل "صحراء ميديا" في المدينة المنجمية، إن الحادث تعرضت له حافلة على الطريق الرابط بين لمهودات ومدينة ازويرات.
 
وكانت الحافلة تقل عدداً من عمال المناجم، قبل أن تنقلب عدة مرات، مما أسفر عن مصرع اثنين منهم وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
 
وتم نقل المصابين والقتلى إلى المجمع الصحي التابع للشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" بمدينة ازويرات.
 
وتصاعدت وتيرة حوادث السير مؤخراً في موريتانيا، بسبب سوء شبكة الطرق الحضرية.
 


الكلمات المفتاحية : ازويرات, حادث, قتلى
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