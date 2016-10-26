ازويرات: نقل محاكمة سجناء الخزينة إلى قصر العدالة الجديد



قررت السلطات القضائية في موريتانيا تغيير المبنى الذى ستجري فيه محاكمة سجناء الخزينة العامة في ازويرات حيث تم اختيار قاعة المحاكمات في قصر العدالة الجديد لاحتضان جلسات الإستئناف، بدل القاعة السابقة التي جرت فيها محاكمتهم في المحكمة الجهوية الحالية.



وقالت مصادر خاصة ل" صحراء ميديا " إن نقل مجريات المحاكمة إلى المبنى الجديد يأتى من أجل إيجاد "ظروف مؤاتية لمحاكمة مقبولة"، وفق تعبيرها .



وانتهت الأعمال في قصر العدالة الجديد غير أن المحكمة الجهوية لم تنتقل إليه حتى الآن، حيث لا تزال تستغل المبنى القديم الذي تجري فيها المحاكمات منذ افتتاح المحكمة في ازويرات قبل سنوات.



وأصدرت المحكمة الجنائية في مدينة ازويرات مطلع سبتمبر الماضي أحكاما متفاوتة بالسجن في حق سجناء الخزينة العمومية المعتقلين بتهمة المسؤولية عن اختفاء مبالغ مالية كبيرة من فروع الخزينة التي كانوا يسيرونها٠

