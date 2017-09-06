اسبانيا تفكك بالتعاون مع المغرب خلية تابعة لداعش





أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم عن تمكنها بالتعاون مع المغرب من تفكيك "خلية موالية لداعش" بالناضور .



و كشفت التحقيقات أن "أعضاء هذه الخلية كانوا يخططون لتنفيذ عمليات خطيرة في المغرب وإسبانيا".





وقال بيان للداخلية الاسبانية إن الخلية "تتكون من خمسة أشخاص موالين لداعش، من بينهم إسباني من أصل مغربي مقيم بمليلية ".





وأشارت الداخلية إلى أن هذه العملية التي قام بها المكتب المركزي للأبحاث القضائية تزامنت مع توقيف الأجهزة الأمنية الإسبانية بمليلية لعضو آخر في هذه الخلية".



وأضاف البيان أن التحقيقات أثبتت أن "أعضاء هذه الخلية كانوا ينشطون من أجل تجنيد شباب لفائدة داعش، بالموازاة مع الإشادة بالأعمال الإرهابية التي قام بها مقاتلون سواء في سوريا والعراق أو في الخارج."



