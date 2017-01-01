اسبانيا: مصرع 13 شخصاً في حادث دهس (فيديو)



أكدت إذاعة اسبانية نقلا عن مصادر في الشرطة مقتل 13 شخصاً على الأقل في حادثة دهس شهدتها مدينة برشلونة مساء اليوم الخميس، حسب ما جاء في وكالة الأنباء رويترز.



وأوضحت الشرطة الإسبانية في وقت سابق أن الحافلة اصطدمت بعشرات الأشخاص في شارع "لا رامبلا" السياحي في قلب برشلونة، فيما نصحت خدمة الطوارئ المحلية بالابتعاد عن المنطقة المحيطة بساحة كاتالونيا القريبة.



وطلبت خدمة الطوارئ من السلطات المحلية إغلاق محطات المترو والسكك الحديدية القريبة من موقع الحادث، كإجراء احترازي؛ كما ذكرت وسائل الإعلام أن الشرطة تحاصر حاليا في إحدى حانات المدينة مشتبها به، وطلبت من السكان والسياح عدم الاقتراب من الساحة وأمرت بإغلاق محطات المترو.



وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية أن طوقا أمنيا ضرب حول المنطقة ووصلت إليها خمس سيارات إسعاف ونحو عشرين شرطيا، واحتمى المدنيون الذين كانوا في المنطقة داخل المتاجر، الواقعة في الجادة المعروفة بنشاطها السياحي.

