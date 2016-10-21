استثمارات اوروبية في خمس دول افريقية للحد من الهجرة

أيد زعماء الاتحاد الأوروبي المجتمعون أمس الخميس في بروكسل الخطط التي اقترحتها مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني باستخدام نهج جديد في مجال مكافحة الهجرة مع خمس دول أفريقية هي النيجر ونيجيريا ومالي والسنغال واثيوبيا.



ويعرض الاتحاد الأوروبي على الدول الأفريقية اتفاقات تجارية واستثمارات

للحد من التدفق على طول ما يسمى بالطريق الرئيسي للبحر المتوسط حيث يغرق آلاف الأشخاص كل عام لدى قيامهم بالرحلة المحفوفة بالمخاطر.



وستقدم موجيريني النتائج الأولى لهذه الخطط خلال القمة المقبل للاتحاد

الأوروبي في ديسمبر بهدف توسيع النهج ليشمل دولا أخرى.



ويسعي الاتحاد الأوروبي الى تكثيف جهوده للحد من الهجرة غير الشرعية من دول أفريقية بهدف تكرار نجاحهم في وقف التدفقات من تركيا خلال الشهور الماضية.



وكانت أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان من تركيا تراجعت بعد

اتفاق أبرم مع أنقرة في مارس غير أن أعداد القادمين إلى إيطاليا من

أفريقيا تتزايدت لتصل إلى 154 ألف مهاجر العام الماضي