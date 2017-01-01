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استدعاء المعلومة منت الميداح من طرف الشرطة الاقتصادية


نواكشوط-صحراء ميديا
السبت 26 غشت 2017 - 11:43



استدعاء المعلومة منت الميداح من طرف الشرطة الاقتصادية
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استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم السبت السناتور المعلومة منت الميداح للتحقيق معها ، ويأتي ذلك فى إطار تحقيقات تقوم بها السلطات منذ أمس مع بعض الصحفيين والنقابيين حول مصادر تمويل مؤسساتهم .
 
واستجوبت شرطة الجرائم الاقتصادية أمس  أربعة صحفيين، واثنين من قادة المركزيات النقابية في البلاد، في إطار ملف التحقيق مع السيناتور المعارض المعتقل محمد ولد غده، الذي وجهت له النيابة تهمة زعزعة الأمن الوطني والتنسيق في ذلك مع جهات في الخارج.
 
وقد أثار اعتقال ولد غده، واستجواب الصحفيين ، موجة استنكار واسعة من طرف الموريتانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، فانتشرت صور الصحفيين وعبارات التضامن معهم.
 


الكلمات المفتاحية : الشرطة, موريتانيا
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