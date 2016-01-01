مخاوف دولية من تزايد أعداد اللاجئين الماليين بموريتانيا

تكريم كاتب موريتاني فى مؤتمر دولي بتركيا

استراتيجية جديدة لمحاربة العنف ضد المرأة بموريتانيا

موريتانيا: الجيش ينشئ معهدا عاليا للغة الإنجليزية

بالفيديو.. مسيرة تطالب بإعدام المسيئ

وزيرالطاقة: العجز فى الكهرباء انتقل إلى تحقيق الفائض

بالصور.. مسيرة بنواكشوط تطالب بإعدام المسيئ

جيش موريتانيا يحتفي بمرور 56 عاما على تأسيسه

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | تكريم كاتب موريتاني فى مؤتمر دولي بتركيا https://t.co/vgjvs53jxvتكريم-كاتب-موريتاني-فى-مؤتمر-دولي-بتر… https://t.co/BzLYaOmcIZ
السبت 26 نونبر - 11:20
Sahara Media Agency : موريتانيا: الجيش ينشئ معهدا عاليا للغة الإنجليزية https://t.co/MJtfb9mpox
السبت 26 نونبر - 10:56
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

استراتيجية جديدة لمحاربة العنف ضد المرأة بموريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 26 نونبر 2016 - 08:52



استراتيجية جديدة لمحاربة العنف ضد المرأة بموريتانيا
مواضيع ذات صلة

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية و الطفولة و الأسرة فاطمة بنت حبيب عن مقاربة جديدة للحكومة الموريتانية تسعى للقضاء على مختلف أشكال العنف ضد المرأة .

وقالت الوزيرة فى خطاب بمناسبة العيد الدولي لمحاربة العنف ضد إن مقاربة حكومتها تقوم على منهج استباقي يتخذ من حل و معالجة النزاعات الأسرية عن طريق الوساطة الاجتماعية أساسا له.

ولفتت الوزيرة إلى ضرورة نشر الوعي بين صفوف المجتمع بخطورة ممارسة العنف ضد المرأة و البنت مع تبيان الردع الذي توفره الترسانة القانونية، إضافة إلى تبصير المواطنين بالتغيرات الدخيلة على المجتمع والتي أحدثتها العولمة في الحياة العامة.

و شددت على أن ما سمتها المقاربة الشاملة ساهمت في تراجع بعض أشكال العنف ضد المرأة في الآونة الأخيرة، حيث تراجعت ممارسة الخفاض وما ينجم عنها من أضرار صحية و نفسية، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى ارتفاع مستوى الوعي بالمخاطر الناجمة عن تزويج الأطفال و المتمثلة فى التسرب المدرسي، فضلا عن تراجع اهتمام المجتمع بالتسمين القسري لمخاطره الصحية الجمة.

فى غضون ذلك ثمنت الممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان مصادقة الحكومة الموريتانية على مشروع قانون إطار لمحاربة العنف ضد المرأة، مؤكدة على استعداد مؤسستها الدائم لمسايرة جهود الحكومة الموريتانية في هذا المجال. 
 


الكلمات المفتاحية : الأسرة, العنف, النساء


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة