استراتيجية جديدة لمحاربة العنف ضد المرأة بموريتانيا



كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية و الطفولة و الأسرة فاطمة بنت حبيب عن مقاربة جديدة للحكومة الموريتانية تسعى للقضاء على مختلف أشكال العنف ضد المرأة .



وقالت الوزيرة فى خطاب بمناسبة العيد الدولي لمحاربة العنف ضد إن مقاربة حكومتها تقوم على منهج استباقي يتخذ من حل و معالجة النزاعات الأسرية عن طريق الوساطة الاجتماعية أساسا له.



ولفتت الوزيرة إلى ضرورة نشر الوعي بين صفوف المجتمع بخطورة ممارسة العنف ضد المرأة و البنت مع تبيان الردع الذي توفره الترسانة القانونية، إضافة إلى تبصير المواطنين بالتغيرات الدخيلة على المجتمع والتي أحدثتها العولمة في الحياة العامة.



و شددت على أن ما سمتها المقاربة الشاملة ساهمت في تراجع بعض أشكال العنف ضد المرأة في الآونة الأخيرة، حيث تراجعت ممارسة الخفاض وما ينجم عنها من أضرار صحية و نفسية، وفق تعبيرها.



وأشارت إلى ارتفاع مستوى الوعي بالمخاطر الناجمة عن تزويج الأطفال و المتمثلة فى التسرب المدرسي، فضلا عن تراجع اهتمام المجتمع بالتسمين القسري لمخاطره الصحية الجمة.



فى غضون ذلك ثمنت الممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان مصادقة الحكومة الموريتانية على مشروع قانون إطار لمحاربة العنف ضد المرأة، مؤكدة على استعداد مؤسستها الدائم لمسايرة جهود الحكومة الموريتانية في هذا المجال.

