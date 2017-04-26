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استعدادات لبدء مفاوضات جديدة بين اليمنيين


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 26 أبريل 2017 - 16:13



استعدادات لبدء مفاوضات جديدة بين اليمنيين
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قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد إن جولة جديدة من محادثات السلام بين الأطراف المتحاربة في اليمن يمكن أن تبدأ بحلول نهاية مايو.

المبعوث الأممي أكد فى تصريح صحافي أن الأمم المتحدة تقود مباحثات لمنع هجوم عسكري ضد ميناء الحديدة، الذى يسيطر عليه المتمردون الحوثيون.

وحذر مسؤولون بالأمم المتحدة وروسيا في وقت سابق من شن التحالف الذي تقوده السعودية لهجوم على ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون وهو شريان المساعدات للملايين المحتاجين بشدة للغذاء في اليمن.

وأضاف ولد الشيخ أن الوقت بدأ ينفد، مشيرا إلى أن هدفه الأبرز هو الانتهاء من التحضيرات لإطلاق المباحثات قبل شهر رمضان"، مضيفا انه يأمل في "بدء جولة جديدة من المفاوضات قبل شهر رمضان "الذي يبدأ هذا العام في 27 مايو.

وخلفت المواجهات بين الأطراف المتناحرة فى اليمن أكثر من 7700 قتيل منذ مارس 2015 و  نحو ثلثي السكان في حاجة إلى الحماية والمساعدة الإنسانية، فيما تركت الحرب أكثر من 10 ملايين عرضة للموت جوعا ، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة.
 
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد كشف في ختام مؤتمر للمانحين استمر يوما واحدا أمس الثلاثاء أن الدول المانحة تعهدت بتقديم نحو 1.1 مليار دولار للمساعدات الإنسانية لليمن.
 


الكلمات المفتاحية : السلام, اليمن, محادثات
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