استقالة أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني



أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عن أن أمينها العام إياد بن أمين مدني تقدم باستقالته من منصبه لأسباب صحية.



وأوضحت الأمانة العامة للمنظمة في بيان أن المملكة العربية السعودية رشحت يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق أمينا عاما جديدا لمنظمة التعاون الإسلامي.



وتولى إياد بن أمين مدني منصبه كأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي في فاتح يناير 2014، خلفا لأمينها العام السابق التركي أكمل الدين أحسان أوغلى.



وتأتي الاستقالة بعد يومين من تنديد وزير الخارجية المصري بتعليقات لمدني بدت ساخرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وتضم منظمة التعاون الإسلامي 57 دولة عضوا وتستهدف حماية مصالح مسلمي العالم والحفاظ على القيم الإسلامية والاجتماعية والاقتصادية الإسلامية.

