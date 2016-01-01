استقالة مسير سجن " بير أم كرين" احتجاجا على عدم توفير الوسائل

العاهل المغربي: عودتنا إلى الإتحاد الأفريقي قرار منطقي

سكان نواذيبو يحتجون ضد مصانع دقيق السمك

الجزائر: العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والصواريخ

مقتل سبعة جنود نيجيريين فى هجمات متفرقة

موريتانيا: إطلاق منتديات جهوية لمحاربة التطرف بألاك

مالي: مسلحون يستولون على معسكر للجيش بالشمال

بيساو: الشرطة تقمع مظاهرة تطالب باستقالة الرئيس

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | سكان نواذيبو يحتجون ضد مصانع دقيق السمك https://t.co/vgjvs5kUW5سكان-نواذيبو-يحتجون-ضد-مصانع-دقيق-السم… https://t.co/gZfSnXSRyO
الاحد 6 نونبر - 19:37
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | مقتل سبعة جنود نيجيريين فى هجمات متفرقة https://t.co/vgjvs5kUW5مقتل-سبعة-جنود-نيجيريين-فى-هجمات-متفرق… https://t.co/3S4jqKYP7u
الاحد 6 نونبر - 16:31
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

استقالة مسير سجن " بير أم كرين" احتجاجا على عدم توفير الوسائل


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 7 نونبر 2016 - 08:19



استقالة مسير سجن " بير أم كرين" احتجاجا على عدم توفير الوسائل
مواضيع ذات صلة

 

قدم مسير السجن المدني بمدينة "بير أم اكرين " محمدولد محمد سالم ولد أشوايل  استقالته إلى مدير السجون و الشؤون الجنائية ، احتجاجا على كونه العامل الوحيد في السجن ، كما أنه لا تتوفر له وسيلة نقل ، وفق تعبيره .

 

وقال مسير السجن الذي يبعد 6 كم عن مدينة " بير أم كرين" شمالي موريتانيا إن تسيير هذا النوع من السجون لابد له من طاقم بشري كبير ، من مساعدين للمسير و طباخين و أطباء و غير ذلك ، مؤكدا أنه لايمكنه القيام بكل هذه الأعمال لوحده .

 

وأوضح  أن المدينة لا تتوفر على جميع متطلبات السجن ، و تبعد مسافة تزيد على 300كم  عن عاصمة الولاية ازويرات ، معتبرا أن كل هذه الأمور دفعته إلى تقديم استقالته .

 

وحسب مصادر خاصة ب "صحراءميديا" فان الوظيفة أصبحت شاغرة منذ أواخر شهر سبتمبر الماضي ،  ولم تتجاوب الوزارة مع رسالة الإستقالة  ، حسب نفس المصادر .

 

ويقبع في سجن " بير أم كرين"  حوالي 130 سجين مابين المحكوم عليهم بالإعدام و المؤبد و أصحاب المحكوميات الطويلة. 



الكلمات المفتاحية : استقالة, بير ام اكرين, سجن


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة