استقالة مسير سجن " بير أم كرين" احتجاجا على عدم توفير الوسائل





قدم مسير السجن المدني بمدينة "بير أم اكرين " محمدولد محمد سالم ولد أشوايل استقالته إلى مدير السجون و الشؤون الجنائية ، احتجاجا على كونه العامل الوحيد في السجن ، كما أنه لا تتوفر له وسيلة نقل ، وفق تعبيره .







وقال مسير السجن الذي يبعد 6 كم عن مدينة " بير أم كرين" شمالي موريتانيا إن تسيير هذا النوع من السجون لابد له من طاقم بشري كبير ، من مساعدين للمسير و طباخين و أطباء و غير ذلك ، مؤكدا أنه لايمكنه القيام بكل هذه الأعمال لوحده .







وأوضح أن المدينة لا تتوفر على جميع متطلبات السجن ، و تبعد مسافة تزيد على 300كم عن عاصمة الولاية ازويرات ، معتبرا أن كل هذه الأمور دفعته إلى تقديم استقالته .







وحسب مصادر خاصة ب "صحراءميديا" فان الوظيفة أصبحت شاغرة منذ أواخر شهر سبتمبر الماضي ، ولم تتجاوب الوزارة مع رسالة الإستقالة ، حسب نفس المصادر .







ويقبع في سجن " بير أم كرين" حوالي 130 سجين مابين المحكوم عليهم بالإعدام و المؤبد و أصحاب المحكوميات الطويلة.

