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استقالة نائب رئيس حزب "تواصل" من منصبه


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 8 أبريل 2017 - 00:27



استقالة نائب رئيس حزب "تواصل" من منصبه
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قدم النائب في البرلمان الموريتاني محمد غلام ولد الحاج الشيخ، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه كنائب لرئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" المعارض.
 
وتأتي استقالة ولد الحاج الشيخ كاحتجاج على التشكيلة الجديدة لقيادة المنتدى الوطني للوحدة والديمقراطية، ائتلاف المعارضة الذي ينخرط فيه حزب "تواصل".
 
وكانت هذه التشكيلة قد ضمت من يرى ولد الحاج الشيخ أنهم تورطوا في حقبة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي إبان العلاقات التي أقامتها نواكشوط مع تلابيب عام 1999.
 
واعتبر عدد من أنصار المنتدى أن إسناد مهام قيادية لشخصيات متهمة بالتطبيع "لم تكن موفقة"، خاصة وأن هذه الشخصيات تتولى مناصبها في فترة يقود فيها حزب تواصل المنتدى.
 
وكان رئيس حزب تواصل محمد جميل منصور، الذي استقال نائبه اليوم، قد تولى أمس الخميس الرئاسة الدورية لمنتدى المعارضة.
 


الكلمات المفتاحية : المنتدى, تواصل, غلام
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