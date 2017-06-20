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استقالة وزيرة الدفاع الفرنسية بعد تحقيق داخل حزبها


وكالات
الثلاثاء 20 يونيو 2017 - 10:03



استقالة وزيرة الدفاع الفرنسية بعد تحقيق داخل حزبها
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أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي جولار استقالتها من الحكومة اليوم الثلاثاء ، موضحة أنها لا تود أن يكون اسمها مطروحا في التعديل الحكومي المقبل بسبب تحقيق بشأن تصرفات حزبها السياسي في البرلمان الأوروبي.
 
وجولار من أعضاء حزب الحركة الديمقراطية الذي ينتمي لتيار الوسط الذي تحالف مع حزب الرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية والتشريعية ،لكنه يواجه الآن تحقيقا بشأن طريقة تعيينه للمساعدين البرلمانيين في البرلمان الأوروبي.
 
وقالت جولار في بيان لها إن الدفاع "حقيبة ملحة"، و يجب ألا يختلط شرف الجيوش وشرف الرجال والنساء الذين يعرضون حياتهم للخطر بجدال لا علاقة لهم به.
 
وعين ماكرون أعضاء من عدد من الأحزاب في حكومته عقب فوزه بالرئاسة في مايو الماضي.
 
وفاز حزب الجمهورية إلى الأمام الذي ينتمي إليه ماكرون بأغلبية كبيرة في الانتخابات التشريعية الفرنسية ولن يحتاج إلى أصوات نواب الحركة الديمقراطية لإقرار التشريعات في البرلمان.


الكلمات المفتاحية : استقالة, فرنسا, ماكرون, وزارة الدفاع
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