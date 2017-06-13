استقالة يوسف سيلا من أحزاب الأغلبية الرئاسية



أعلن عضو مجلس الشيوخ عن مقاطعة امبود يوسف سيلا، اليوم الثلاثاء، استقالته من أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، احتجاجا على قطع موريتانيا علاقتها الدبلوماسية مع قطر.



وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت الأسبوع الماضي قطع علاقاتها مع دولة قطر، واتهمتها بدعم الإرهاب ورعاية التطرف، وذلك بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر.



ووجه سيلا رسالة استقالة إلى رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الناها بنت مكناس، قال خلالها إنه لا يوجد أي مبرر لقرار قطع العلاقات مع دولة قطر "لذا قرر الاستقالة من الاحزاب الداعمة للنظام الحالي"، وفق تعبيره.



وقال عضو مجلس الشيوخ الموريتاني إنه يعبر عن مساندته لدولة قطر "الشقيقة"، مؤكداً أنه يقف معها فيما وصفه بـ"المحنة".



ويشغل سيلا منصب الكاتب الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ.

