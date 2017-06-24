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استقبال شعبي لمنقبين موريتانيين قادمين من الجزائر


ازويرات - صحراء ميديا
السبت 24 يونيو 2017 - 16:50



استقبال شعبي لمنقبين موريتانيين قادمين من الجزائر
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استقبل سكان مدينة ازويرات، شمالي موريتانيا، اليوم السبت، العشرات من المنقبين الموريتانيين عن الذهب الذين أفرجت عنهم السلطات الجزائرية بعد أن اعتقلتهم داخل أراضيها بطريقة "غير قانونية".
 
وبحسب ما أكده مراسل "صحراء ميديا" في مدينة ازويرات فإن أهالي المنقبين المفرج عنهم تجمهروا خارج المدينة في استقبالهم.
 
وحمل الأهالي الصور المكبرة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ورفعوا شعارات مؤيدة له، لأنهم يعتقدون أن الفضل يرجع له في الإفراج عن المنقبين.
 
ودخل المنقبون رفقة أهاليهم في موكب من السيارات جاب شوارع مدينة ازويرات، في أجواء وصفها المراسل بأنها "احتفالية" و"مليئة بالمشاعر".

وكانت السلطات الجزائرية قد أفرجت عن 29 منقباً موريتانيا وسودانياً، بعد قرابة شهر من اعتقالهم عندما كانوا ينقبون عن الذهب في منطقة داخل الأراضي الجزائرية، غير بعيد من الحدود الموريتانية.
 


الكلمات المفتاحية : ازويرات, الجزائر, الذهب, تنقيب, منقبين
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