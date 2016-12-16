استقبال "لاجئين افتراضيين" على الحدود مع مالي



أجرت السلطات الموريتانية بالتعاون مع نظيرتها المالية، اليوم الجمعة، عدداً من اللاجئين الافتراضيين في معبر "كوكي الزمال" الحدودي، وذلك في إطار عمليات تحسين الخبرة للتعامل مع المهاجرين.



وتأتي هذه العملية ضمن لقاء تنظمه السلطات الموريتانية والمالية في مدينة كوبني، جنوب شرقي موريتانيا، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة حول تسيير الأزمات الحدودية، وبتمويل من اليابان.



وأوضح القائمون على اللقاء أنه يسعى إلى "تعزيز التعاون على الحدود بين البلدين، وتكوين رجال الأمن المتواجدين في المناطق الحدودية وتوعية المواطنين المقيمين فيها، للمساعدة في البحث عن الحلول العملية لمشاكل الهجرة وتقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين الذين هم في حاجة لذلك سواء كانوا لاجئين أو أفرادا نازحين".



ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) عن مدير الحدود والشؤون العقارية بوزارة الداخلية واللامركزية الشيخ محمد ولد انجاي قوله إن "الإدارات الإقليمية والحماية المدنية في كل من موريتانيا ومالي تنفذان على مدى يومين، (الخميس والجمعة) عمليات استقبال افتراضية لموجة مهاجرين قادمة من الجهة المقابلة من الحدود وذلك عند معبر كوكي الحدودي بين البلدين".



وأشار إلى أن السلطات ستتابع وتصور "كيفية تعامل وسائل الحماية المدنية والسلطات الإدارية والأمنية مع هؤلاء اللاجئين الافتراضيين"، وفق تعبيره.



وأضاف أنه في نفس الإطار سيتم "تكوين لجان من السكان المحليين على مستوى الحدود بين البلدين وتعزيز خبرة الوحدات الأمنية الحدودية على الأساليب المفترض القيام بها".



وكانت موريتانيا قد استقبلت خلال السنوات الأخيرة عشرات آلاف اللاجئين الماليين بسبب الحرب التي اندلعت في شمال مالي.

