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استهجان دولي لملاحقة القضاء للنقابي "النهاه"


نواكشوط-صحراء ميديا
الخميس 7 سبتمبر 2017 - 18:59



استهجان دولي لملاحقة القضاء للنقابي "النهاه"
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دان الاتحاد الدولي للنقابات اليوم الخميس ما وصفه بحملة التهديد التى يتعرض لها الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا  عبد الله ولد محمد الملقب "النهاه".

وشجب الاتحاد الدولي للنقابات  استدعاء "النهاه " من طرف القضاء في رسالة موجهة إلي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من طرف الأمينة العامة للاتحاد النقابي الدولي شاران بارو.

وتطرقت الرسالة إلي ظروف استجواب القيادي النقابي والمسطرة التي تم بموجبها وضعه تحت الرقابة القضائية وما شابها من خروقات وانتهاك للقوانين المعمول بها، حسب بيان صادر عن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا.

وذكرت الأمينة العامة للمنظمة النقابية الدولية بأن تقييد حق النقابيين في حرية التنقل يعد خرقا سافرا لمبدأ الحرية النقابية الذي كرسته اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 والتي صادقت عليها موريتانيا خلال السنوات الأولي للاستقلال
.
وأشار الاتحاد النقابي العالمي إلي أن الاستجوابات الممنهجة والعشوائية تنذر بخطر التعسف ،وقد تشكل تهديدا خطيرا للحريات النقابية.


وطالب الاتحاد الدولي للنقابات الحكومة الموريتانية بوضع حد فوري للممارسات الرامية الي تهديد ومضايقة القيادي النقابي وإلغاء كافة المساطر القضائية بحقه.

 
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد استدعت فى 25 من الشهر الماضي  بعض قادة العمل النقابي في موريتانيا فى ملف السناتور محمد ولد غده ، ويتعلق الامر بالأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا الساموري ولد بي، والأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا محمد عبد الله ولد محمد الملقب (النهاه).
 


الكلمات المفتاحية : الكونفدرالية ., عمال, موريتانيا
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