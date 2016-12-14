اعتصام طلابي داخل السفارة الموريتانية بتونس





نظمت مجموعة من الطلاب الموريتانيين في تونس مساء اليوم الثلاثاء اعتصاما داخل السفارة الموريتانية بتونس العاصمة احتجاجا على آلية التسجيل التي اتبعتها السفارة الموريتانية في البلاد.





وقال الطلاب المعتصمون (وعددهم 25 طالبا) في تصريح لصحراء ميديا إن الآلية التي اتبعتها السفارة هذه السنة في التسجيل كانت بعيدة كل البعد من الشفافية والنزاهة، وكان التركيز فيها على الوساطة، مطالبين باتخاذ آلية شفافة ونزيهة لرفع الظلم عنهم.





وأضاف الطلاب أن السفارة سجلت هذه السنة 200 طالب هي الحصة الرسمية التي تمنحها تونس لموريتانيا، تم التركيز فيها على الوساطة و"الزبونية"، بينما تم إقصاء ملفات مجموعة معتبرة من الطلاب رغم أحقيتهم في التسجيل.

