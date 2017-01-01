اعتقالات لشباب المعارضة قبيل خطاب الرئيس (فيديو)



قام الأمن الموريتاني في مدينة نواذيبو، شمال غربي البلاد، اليوم الثلاثاء، بسلسلة اعتقالات في صفوف الناشطين الشباب في صفوف المعارضة الرافضة لتعديل الدستور، وذلك قبيل مهرجان شعبي سيلقي فيه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خطاباً أمام أنصاره في المدينة.



المصادر التي أكدت الخبر لـ"صحراء ميديا" قالت إن الأمن بدأ بعمليات توقيف سريعة لبعض الناشطين الشباب، أجرى معهم تحقيقات مطولة حول أنشطتهم وخطط المعارضة لإفشال التعديلات الدستورية، بالإضافة إلى أسئلة حول خطط للتشويش على مهرجان الرئيس.



في غضون ذلك قالت مصادر من داخل المعارضة الموريتانية إن الأمن بنواذيبو قام بمداهمة عدد من المنازل التي يقيم فيها ناشطون شباب، وقام بتقييدهم واقتيادهم إلى جهات مجهولة، وفق تعبير المنتدى.



وكانت مجموعة من الناشطين الشباب في صفوف المعارضة الرافضة لتعديل الدستور، قد وصلوا إلى نواذيبو يوم أمس قادمين من نواكشوط، ما اثار شكوك الأمن حيال تخطيطهم للتشويش على خطاب الرئيس.



وسبق أن تعرض الرئيس الموريتاني في مدينتي تجكجه واركيز لتحركات من طرف بعض الناشطين الشباب، أثارت ضجة إعلامية كبيرة، كما تعرض وزير الاقتصاد والمالية للرمي بالنعال خلال مهرجان بنواكشوط.



المصادر أكدت أن من بين المعتقلين الشباب: المعلوم ولد أوبك، الشيخ ولد عبدي، المصطفى ولد محمد مولود، البو ولد الطالب، الشيخ باي ولد الشيخ محمد، جمال ولد حمود، مراد ولد اسويلم، محمد محمود ولد المجتبى، إطول عمرو.



المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في البلاد، ندد بعمليات توقيف الشباب المعارض، وقال إنه "يتابع بقلق هذه التطورات"، وعبر عن رفضه الشديد لما سماها "الأساليب الرجعية والتي تعود لعصور الدكتاتورية وحكم الفرد".



وجدد المنتدى في بيان صحفي تنديده بما قال إنها "الاعتداءات التي تعرض لها قادة المعارضة الديمقراطية من طرف أجهزة أمنية يفترض بأنها في خدمة الشعب بجميع أطيافه ومكوناته".



وخلص إلى تأكيد رفضه للتعديلات الدستورية التي وصفها بأنها "مسار عبثي"، مشيراً إلى أن الموريتانيين عبروا عن رفضهم لها وعزفهم عنها، وفق تعبيره.



من جهة أخرى حظيت عمليات توقيف الشباب في مدينة نواذيبو بمتابعة واسعة في شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة في أوساط المدونين المعارضين الذين اعتبروا أنها انتهاك جديد لحرية المعارضة في التعبير عن رأيها.

