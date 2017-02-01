لقاء الفراعنة بأبناء سانكارا في نصف نهائي الكان

الخارجية: الأمن بموريتانيا يشجع على الاستثمار

جمعية تدعو لاستعادة بوتلميت ألقها التاريخي

اعتقال المصور الشخصي للرئيس الغامبي السابق

ترحيب عربي بعودة المغرب إلى الإتحاد الإفريقي

دراسة: الفطور التقليدي يحد من أمراض القلب

ميزتان جديدتان لملايين من مستخدمي واتساب

رحل الرجل المستقيم

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

رحل الرجل المستقيم

محمد ولد حناني
سبحان الحي الدائم الذي لا يموت انتقل إلى جوار ربه الأعلى صبيحة يوم الإثنين 30 يناير المغفور له

المرحوم شيخنا الصحفي المتميز

محمد الحافظ بن محم
المرحوم شيخنا الصحفي المتميز
توفي فجأة ليلة الجمعة الماضية (27 يناير 2017) في بانجول (عاصمة غامبيا) زميلنا المتميز شيخنا بن

ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا

محمد سالم الشيخ
ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا
لا مندوحة من الاعتراف أن الجهد الذي قامت به موريتانيا ممثلة في رئيسها لنزع فتيل الحرب أو التدخل

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الخارجية: الأمن بموريتانيا يشجع على الاستثمار https://t.co/vgjvs5kUW5الخارجية-الأمن-بموريتانيا-يشجع-ع… https://t.co/pvONRPOWa0
الاربعاء 1 فبراير - 12:52
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | جمعية تدعو لاستعادة بوتلميت ألقها التاريخي https://t.co/vgjvs5kUW5جمعية-تدعو-لاستعادة-بوتلميت-ألقها-ا… https://t.co/iflsbcWKTL
الاربعاء 1 فبراير - 12:52
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

اعتقال المصور الشخصي للرئيس الغامبي السابق


دكار - صحراء ميديا
الاربعاء 1 فبراير 2017 - 10:00



اعتقال المصور الشخصي للرئيس الغامبي السابق
مواضيع ذات صلة

أوقفت السلطات السنغالية مساء أمس الثلاثاء، المصور الشخصي للرئيس الغامبي السابق يحيى جامي وهو يستعد لعبور الحدود السنغالية-الغامبية عائداً إلى بلاده التي غادرها برفقة جامي عندما تنازل عن السلطة وتوجه إلى منفاه الاختياري في غينيا الاستوائية.
 
وقالت الصحف السنغالية التي أوردت الخبر إن المصور تم اعتقاله في بلدة "كارانغ" ونقل إلى العاصمة دكار حيث تم تسليمه لوحدة التحقيقات الجنائية.
 
وأوضحت هذه الصحف نقلاً عن مصادر أمنية أن المصور حاول العودة إلى غامبيا التي غادرها رفقة السيدة الأولى السابقة زينب جامي على متن الطائرة الموريتانية مساء الأحد 21 يناير 2017.
 
وقبل المصور الشخصي للرئيس السابق، تم اعتقال أربعة عسكريين من الحرس الشخصي للسيدة الأولى السابقة وهم يحاولون العودة للبلاد، بعد أن أكملوا مهمتهم وأوصلوا زوجة جامي إلى المنفى.
 
كما تعتقل وحدة التحقيقات الجنائية "بورا كولي" وهو قائد كتيبة عسكرية مخلصة للرئيس الغامبي السابق يحيى جامي، ومتهمة بالتورط في عدة جرائم.
 


الكلمات المفتاحية : السنغال, جامي, غامبيا


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة