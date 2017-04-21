اعتقال خمسة أشخاص بشبهة السطو على بنك BMCI





أفادت مصادر أمنية أن الشرطة الموريتانية اعتقلت اليوم الجمعة في نواكشوط، خمسة أشخاص تشتبه في صلتهم بالعصابة التي سطت على وكالة تابعة بنك الموريتاني للتجارة الدولة في تفرغ زينة في السابع من ابريل الجاري .





وأفادت المصادر أنه تم العثور على السيارة التي استخدمت في عملية السطو على فرع BMCI بحوزة المعتقلين، بالاضافة إلى مبلغ مالي لم تحدده المصادر، مع عدة وثائق اخري.





ولم يكشف لأمن الموريتاني حسب تلك المصادر عن طبيعة الأشخاص الذين اعتقلهم بشبهة السطوع على البنك.





وكانت وكالة تابعة للبنك الموريتاني للتجارة الدولية، في حي "سانتر أمتير" بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، قد تعرضت يوم 7 من ابريل الجاري، لعملية سطو استخدمت فيها أسلحة نارية وتم الاستيلاء على مبالغ مالية لم يحدد.

وأفادت مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" في وقت سابق أن منفذي عملية السطو ،كانوا يستقلون سيارة مسروقة.



وقالت المصادر حينها إن السيارة كانت من نوعية "كورولا 2012" تم إبلاغ الشرطة بسرقتها قبل عملية السطو بليلتين، من طرف عصابة تتألف من ثلاثة أشخاص.



وأضافت نفس المصادر أن صاحب السيارة كان متوقفاً على "طريق نواذيبو عندما هاجمه ثلاثة أشخاص وأوثقوه بالحبال، وسلبوه 30 ألف أوقية كانت بحوزته، قبل أن يفروا بسيارته.



وأكدت نفس المصادر أن هذه السيارة هي التي تم استخدامها في عملية السطو على الوكالة البنكية.