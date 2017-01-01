اعتقال عدة أشخاص بتهمة قتل شاب بالرصاص فى مراكش





اعتقلت الشرطة المغربية اليوم الجمعة 6 أشخاص في مدينة الدار البيضاء، على صلة بجريمة قتل شاب مغربي بالرصاص في مقهى بمدينة مراكش، ليلة أمس.



وحسب الشرطةالمغربية، فإن الأبحاث مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه الرئيسي، أي المحرض والعقل المدبر للجريمة.



ويتعلق الأمر بحسب الشرطة المغربية، بمبحوث عنه في ملفات لغسيل الأموال والاتجار الدولي في المخدرات وعمليات ابتزاز.



وتشير الخيوط الأولى للتحقيقات إلى أن جريمة القتل، لها علاقة مباشرة بشبكة إجرامية للتهريب والاتجار الدولي في المخدرات وحبوب الهلوسة، وبامتدادات جغرافية دولية في دول أوروبية.



كما مكن البحث الميداني في مسرح الجريمة في مقهى، من العثور على دراجة وسلاح ناري وخراطيش رصاص فارغة في أعقاب إضرام النار فيها والتخلي عنها في مكان مهجور.

ولقي شاب مصرعه رميا بالرصاص، فيما أصيب شخصان آخران بجروح بشظايا الرصاص داخل مقهى في حي راقٍ في مدينة مراكش المغربية.