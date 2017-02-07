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اعتقال متهم بمحاولة حرق الكعبة المشرفة


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 7 فبراير 2017 - 08:58



اعتقال متهم بمحاولة حرق الكعبة المشرفة
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ألقت الجهات الأمنية السعودية في الحرم المكي أمس الاثنين  القبض على شخص حاول حرق الكعبة، وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو في صحن المطاف بالمسجد الحرام، يظهر رجال الأمن وهم يلقون القبض عليه.

 

وقام رجال أمن الحرم وبعض المصلين والمعتمرين بالالتفاف حول الشخص، الذي كان يقف بجوار الكعبة المشرفة كما أظهره المقطع، قبل أن يسحبه رجال الأمن إلى خارج صحن المطاف.

 

وقال  المواطن غازي درويش؛ لـ "سبق": "في أثناء طوافي في الشوط الرابع عند الساعة 11:40://0 ، البارحة، لاحظت الشخص يقوم بتفريغ قارورة "بنزين" على ستار الكعبة بالقرب من الركن اليماني.

 

وأكد المواطن أنه قام  على الفور بالإمساك به وإطلاق صيحات إلى الناس ؛ حيث قاموا على الفور بإحباط عمليته، وتدخلت الجهات الأمنية وقبضت عليه.

 

من جهته، صرح الناطق الإعلامي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، سامح السلمي، أنه تم القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر في صحن الطواف بجوار الكعبة المشرفة أثناء قيامه بسكب كميه من مادة "البنزين" على ملابسه ومحاولته إشعال النار في نفسه، وفور ملاحظة رجال الأمن لذلك تمكنوا من منعه والقبض عليه قبل إشعال النار، وتوحي تصرفاته بأنه مريض نفسي، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية.

 

وأكد الرائد، سامح السلمي، أن المواطن حاول إيذاء نفسه وليس كما أشيع برغبته حرق الكعبة.

 

 



الكلمات المفتاحية : السعودية, الكعبة, حريق


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