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اعتقال موزعين للمخدرات فى ازويرات وفرار اثنين


زويرات - صحراء ميديا
السبت 14 يناير 2017 - 14:53



اعتقال موزعين للمخدرات فى ازويرات وفرار اثنين
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اعتقل فرع المكتب المركزي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة ازويرات شمالي موريتانيا  أمس الجمعة موزعين للمخدرات بعد مداهمة منزل في حي شعبي بالمدينة.

وأفاد مراسل صحراء ميديا فى المدينة  أن اثنينن من أفراد العصابة تمكنا من الفرا،  ولا يزال البحث جاريا عنهما.

وكشف المصدر ذاته عن أن المجموعة حاولت إتلاف كمية من المخدرات كانت بحوزتها في المنزل المذكور لدى مداهمة الشرطة له من خلال رميها في خزان مائي.

 وتمكن أفراد الشرطة  من ضبط 5 أكياس من الحشيش الهندي، قبل إتلافها، فيما اختلطت باقى الكمية بالماء.

وكان أفراد الشرطة قد شددوا الحراسة على المنزل بعد اعتقال الموزعين ليلة البارحة قبل أن يعثروا اليوم على المخدرات داخل الخزان المائي.
 


الكلمات المفتاحية : الشرطة, المخدرات, زويرات


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